Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Eine Verletzte bei Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (15.05.) ist es gegen 10:50 Uhr auf der Dellmannstraße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt.

Die 76-jährige Wermelskirchenerin hatte die Dellmannstraße mit ihrem Pkw der Marke VW in Richtung Burscheid befahren. An einer roten Ampel in Höhe der Einmündung zur Burger Straße warteten bereits mehrere andere Fahrzeuge. Diese nahm die VW-Fahrerin offenbar zu spät wahr und fuhr einem 29-jährigen Wermelskirchener auf. Dessen Van der Marke Opel wurde dadurch auf einen davor befindlichen Pkw Chevrolet eines 91-jährigen Leichlingers geschoben. Der Chevrolet wiederum prallte dadurch gegen den Pkw Hyundai eines 75-jährigen Wermelskircheners. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise vollständig gesperrt werden. Der VW der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Wermelskirchen nahm auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn auf, welche schließlich durch eine Fachfirma gereinigt wurde. (th)

