Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Falsche Putzfrau entwendet Inhalt einer Geldkassette

Rösrath (ots)

Eine Frau aus Rösrath hat am Dienstag (13.05.) Anzeige wegen eines Diebstahls aus ihrer Wohnung erstattet. Eine Frau, die sich als Putzkraft ausgegeben hat, soll ihr den Inhalt einer Geldkassette gestohlen haben.

Der 64-Jährigen fiel erst am Montag (12.05.) auf, dass an einer Geldkassette in einem Glasschrank der Schlüssel fehlte. Als sie die Kassette öffnete, war diese leer und ein vierstelliger Geldbetrag verschwunden. Am Freitag (02.05.) hatte die Rösratherin eine Frau bei sich zu Gast, die sich auf eine Stellenanzeige in einer Zeitung bei ihr gemeldet hatte. Am nächsten Tag kam die Frau zum Probeputzen und hielt sich zwischen 10:00 und 11:30 Uhr in der Wohnung in der Bensberger Straße auf. Danach verließ sie die Wohnung ohne einen Namen und eine Anschrift zu hinterlassen.

Die Rösratherin beschreibt die Frau folgendermaßen: circa 30 bis 35 Jahre alt, korpulent, braune lange Haare, dunkle Augen, italienischer Akzent. Sie trug außerdem eine auffällige goldene Sonnenbrille in Herzform und gab an, aus Forsbach zu kommen. Sie soll zusammen mit einer weiteren Frau in einem kleinen weißen Pkw zum Vorstellungsgespräch erschienen sein. Der Pkw trug die Aufschrift "Fußpflege" und hatte ein amtliches Kennzeichen mit der Städtekennung GL.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und sucht nun nach weiteren Hinweisen zu der unbekannten Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie eine Beratung wünschen, wie Sie sich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen schützen können, melden Sie sich gerne bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell