POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin bei Unfall mit anfahrender Stadtbahn schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (14.05.) wurden die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt zur Stadtbahnhaltestelle Lustheide gerufen, nachdem es dort zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und der anfahrenden Stadtbahn gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 83-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 21:15 Uhr beabsichtigt, in die Stadtbahn in Richtung Bensberg einzusteigen. Die Türen waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen, da die Bahn im Begriff war, ihre Fahrt fortzusetzen. Als die Bahn losfuhr, stürzte die 83-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache und geriet mit ihrem Arm zwischen die Bahn und den Bahnsteig. Hierbei erlitt sie schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt und den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der 35-jährige Fahrer der Stadtbahn den Vorfall nach eigenen Angaben nicht bemerkt hatte, setzte er die Fahrt fort, erschien jedoch später an der Unfallstelle. Die Stadtbahn wurde sichergestellt und zwecks Spurensicherung auf einem Abstellgleis abgestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. Der Bahnverkehr in Richtung Bensberg war während der Unfallaufnahme zwischenzeitlich eingestellt.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg zu melden. Darüber hinaus bietet der verkehrspolizeiliche Opferschutz auch im Nachgang allen Unfallzeugen eine Betreuung und Unterstützung bei der Verarbeitung des Erlebten an. Die zuständigen Kolleginnen sind unter der Rufnummer 02202 205-858 und -861 sowie per E-Mail an Opferschutz.Verkehr.BergischGladbach@polizei.nrw.de erreichbar. (th)

