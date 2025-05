Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Polizei nimmt zwei Einbrecher vorläufig fest

Leichlingen (ots)

Die Polizei hat gestern (14.05.) zwei Männer vorläufig festgenommen. Die beiden Männer (19 und 21 Jahre) aus Leverkusen werden beschuldigt, in eine Wohnung eingebrochen zu sein und es bei einer weiteren versucht zu haben.

Die Polizei wurde gegen 10:40 Uhr in die Heinrich-Gier-Straße in Leichlingen gerufen. Eine Zeugin hatte die verdächtigen Personen gesehen und die Polizei alarmiert. Offenbar hatten die Täter eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und waren bereits in die Wohnung gelangt. Zudem hatten sie versucht, in eine weitere Wohnung einzubrechen. Dies gelang ihnen nicht, da mittlerweile eine alarmierte Streifenwagenbesatzung in dem Mehrfamilienhaus angekommen war und die beiden Täter noch im Treppenhaus vorläufig festgenommen hat.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden beide Beschuldigten entlassen. Gegen sie wird jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in zwei Fällen ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell