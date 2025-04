Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (12.04.2025), gegen 19:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Kobelweg Ecke Ulmerstraße. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Kobelweg in südlicher Richtung und wollte nach rechts in die Ulmerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-Jähriger auf seinem Pedelec die Ulmerstraße in westlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich missachtete der Fahrradfahrer das für ihn geltende Rotlicht und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 2,2 Promille, außerdem räumte der Mann ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Aus diesem Grund wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht beschädigt. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und des Einflusses durch Cannabis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell