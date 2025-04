Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Bereits am 02.04.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rosenaustraße, bei dem eine 30-Jährige verletzt wurde. Die 30-Jährige befuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fahrrad die Rosenaustraße auf dem Radweg in westlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 22 stand ein Kind auf dem Radweg. Die Geschädigte bemerkte das Kind zu spät, wich aus und stürzte dabei von ihrem Fahrrad und verletzte sich an der Schulter. Die 30-Jährige und das unbekannte Kind, sowie weitere unbekannte Zeugen, tauschten keine Personalien aus und auch die Polizei wurde nicht hinzugerufen. Da die Geschädigte sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begab, da ihr Schulterknochen bei dem Sturz gesplittert war, kam es erst nachträglich zu einer polizeilichen Anzeigenaufnahme. Das unbekannte Kind wird von der 30-Jährigen wie folgt beschrieben: männlich, europäisches aussehen, ca. 10-12 Jahre alt, kurze, blonde Haare, es trug khakifarbene Kleidung und einen bräunlichen Rucksack der Marke Eastpack. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg 6, unter der Tel. 0821/323-2610, zu melden.

