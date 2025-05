Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen nach Böschungsbrand auf Bahndamm gesucht

Leichlingen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Brand auf dem Bahndamm gestern Abend (13.05.) in Leichlingen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zudem werden Zeugen gesucht.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Leichlingen alarmiert. Im Bereich des Bahndamms zwischen der Landwehrstraße und Stockberg war ein Feuer ausgebrochen. Als die Polizei am Brandort eintraf, war das Feuer bereits gelöscht.

Am Brandort befand sich eine Holzbank. Um die Bank herum wurden Grillutensilien gefunden. Offenbar hatten hier Unbekannte zuvor gegrillt. Ein Zeuge in einem angrenzenden Schrebergarten gab an, dass er zuvor einen Mann gesehen hat. Dieser ist zu seinem Pkw gelaufen und dann mit hoher Geschwindigkeit am Zeugen vorbeigefahren. Er soll dem Zeugen aus dem Pkw zugerufen haben, dass er die Feuerwehr alarmiert hätte.

Der Zeuge beschreibt den Mann folgendermaßen: vermutlich Deutscher, circa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß, blonde Haare, kein Bart. Er trug ein rotes T-Shirt und fuhr einen schwarzen Pkw, Marke BMW, Typ Cabriolet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, aber auch den beschriebenen Mann, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Durch das Feuer wurden Begrünung und Bäume der Böschung beschädigt. Zudem gab es Schäden am angrenzenden Schrebergarten des Zeugen. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Bahnstrecke war zeitweise komplett gesperrt und die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften circa zwei Stunden im Einsatz. (bw)

