POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (12.05.) wurden die Polizei und der Rettungsdienst in den Stadtteil Kaule alarmiert, nachdem es dort zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen war. Drei Bergisch Gladbacher wurden dabei leicht verletzt. Gegen 12:40 Uhr hatten die Pkw hintereinander die Kölner Straße aus Richtung Frankenforst in Richtung Bensberg befahren. Der vorausfahrende 64-jährige Fahrer eines VW ...

