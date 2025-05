POL-RBK: Burscheid - 51-Jähriger unter Drogeneinfluss gleich zwei Mal angehalten

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (11.05.) meldete ein Zeuge gegen 16:45 Uhr einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Kardinal-Schulte-Straße. Unbekannte Täter brachen zuvor in die Erdgeschosswohnung des Hauses ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bei Eintreffen ...

mehr