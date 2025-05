Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch in Bensberger Mehrfamilienhaus entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (11.05.) meldete ein Zeuge gegen 16:45 Uhr einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Kardinal-Schulte-Straße. Unbekannte Täter brachen zuvor in die Erdgeschosswohnung des Hauses ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren sämtliche Schränke und Kommoden in der Wohnung geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere hochwertige Armbanduhren sowie einen Fahrzeugbrief für einen Pkw. Der Gesamtwert der entwendeten Schmuckgegenstände wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu weiterem Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei hat eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Zeugen, die möglicherweise in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges im Umkreis der Kardinal-Schulte-Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell