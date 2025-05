Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Einfamilienhaus vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (08.05.) rief die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Eiserweg die Polizei, nachdem sie den Diebstahl mehrerer Schmuckgegenstände sowie Bargeld festgestellt hatte.

Nach ihren Angaben verließ sie gegen 12:00 Uhr nur kurzzeitig das Haus in Richtung Garage und ließ hierfür die Haustür lediglich angelehnt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie den Diebstahl eines dreistelligen Bargeldbetrages, einer Armbanduhr sowie zwei Ringen aus ihrem Schlafzimmer fest.

Zuvor wurde der Polizei bereits durch Zeugen eine unbekannte Frau gemeldet, welche sich auf einem Grundstück in der selbigen Straße aufgehalten habe. Als sie auf den Zeugen aufmerksam wurde, sei sie in einem schwarzen Pkw in Fahrtrichtung Kölner Straße geflüchtet.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Umkreis der Kölner Straße konnte der schwarze Mercedes der Tatverdächtigen schließlich auf der Sülztalstraße Ecke Pannhof gesichtet und angehalten werden. Die Fahrzeuginsassen, eine 43-jährige Kölnerin, sowie zwei weitere Personen (15, 20) erklärten sich mit einer Durchsuchung des Pkw sowie ihrer Personen einverstanden. Hierbei fanden die Polizisten zunächst mehrere Schmuckgegenstände, die der Beschreibung der Bewohnerin im Eiserweg ähnelten. Zudem konnten die Beamten auch die Summe an Bargeld auffinden, welche zuvor entwendet wurde.

Die Bewohnerin konnte die Beute nach erneuter Kontaktaufnahme eindeutig als ihre Wertgegenstände identifizieren. Die Ware wurde durch die Polizisten vorerst zur Beweissicherung sichergestellt. Eine weitere Abfrage ergab außerdem, dass die drei Tatverdächtigen in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Der Mercedes wurde als Tatmittel ebenfalls sichergestellt.

Die 43-jährige Kölnerin sowie der 20-Jährige wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Bergisch Gladbach zugeführt. Der 15-jährige Mitfahrer wurde in die Obhut des zuständigen Jugendamtes gegeben. (ch)

