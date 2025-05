Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertige Fahrräder aus Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben gestern (08.05.) aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Frankenforst vier Fahrräder gestohlen. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Gestern Abend, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Im Vogelsang gerufen. Bewohnende des Mehrfamilienhauses gaben an, dass aus dem Fahrradkeller, der sich in einer Tiefgarage befindet, vier hochwertige Fahrräder gestohlen wurden. Eine Bewohnerin hatte das Haus gegen 18:00 Uhr in Begleitung verlassen. Als die beiden um 20:00 Uhr wieder nach Hause kamen, stellten sie fest, dass ein Nachbar das Tor zur Tiefgarage reparierte. Der Nachbar sagte, dass das Tor beschädigt war und er ein Gitter wieder eingesetzt hat. Danach stellten sie fest, dass vier hochwertige Fahrräder aus dem angrenzenden Fahrradkeller fehlten. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Wer Hinweise zu dem Einbruch mit anschließendem Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell