POL-RBK: Wermelskirchen - Bilanz zur Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen"

Am gestrigen Sonntag (11.05.) fand zwischen 11:00 und 17:00 Uhr wieder die Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" statt.

Bei bestem Wetter standen die Polizistinnen und Polizisten vom Verkehrsdienst an der L 101, auf der Parkfläche vor dem alten Feuerwehrgerätehaus in Höhe der Ortschaft Kreckersweg, und legten ihr Hauptaugenmerk auf die Motorradfahrenden, die an diesem Tag zahlreich im Bergischen Land unterwegs waren.

Deutlich über 100 Motorradfahrende wurden an diesem Tag in die Kontrollstelle gelotst und einer ausführlichen Kontrolle unterzogen.

Die Aktion wurde von einem Sachverständigen des TÜV Rheinland sowie zwei Rettungssanitätern unterstützt. Neben der Kontrolle wurden an Interessierte verschiedene Sicherheitshinweise vermittelt und dabei auch die sogenannte Airbag-Weste vorgestellt. Bei einem Kaffee kam es zu vielen informativen Gesprächen, es wurde gefachsimpelt und auch der Sachverständige war für spezielle Fragen ansprechbar.

Polizeiliche Sanktionen blieben bei der Kontrollaktion auch nicht aus. So wurden zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hinzu kamen vier Verwarngelder, die vor Ort zu entrichten waren. Außerdem wurden sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darunter war ein Fahrzeugführer, der alkoholisiert unterwegs war und die 0,5-Promille-Grenze überschritten hatte. Hinzu kamen 4 Motorräder und ein Pkw, die bei einer von insgesamt 11 Lautstärkemessungen des Sachverständigen nachweislich zu laut waren, so dass die Betriebserlaubnisse dieser Fahrzeuge erloschen war.

Aufgrund der genannten Verstöße war für 6 Verkehrsteilnehmende die Fahrt beendet und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. 3 Motorräder und 1 Pkw wurden an diesem Tag sichergestellt. (ct)

