Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizeibeamte nehmen aggressiven Mann in Gewahrsam

Moers (ots)

Am Mittwoch um 23.20 Uhr sind Polizeibeamte von einem Mann in einem Haus an der Kronprinzenstraße attackiert worden.

Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten rief eine Frau die Polizei, weil sich ihr Partner aggressiv verhielt. Als die Beamten den Sachverhalt aufklären wollten, verhielt sich der Moerser auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Der Bewohner schubste zwei Beamte und schlug einem gegen den Oberkörper.

Auch als die Beamten den Mann zum Streifenwagen bringen und in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der Mann Widerstand. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, nahm ein Arzt dem 58-Jährigen in der Polizeiwache Süd in Moers eine Blutprobe ab.

DF (Ref-Nr. 241204-2353)

