POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Keller-Einbrüchen

Wesel (ots) - Am Dienstag zwischen 2:25 und 2:29 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Jeep an der Straße "Am Rabenhufen". Der graue Jeep vom Modell Grand-Cherokee/WK war vor der Garage eines Einfamilienhauses abgestellt. Er führte das amtliche Kennzeichen WES-WP 100. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der ...

