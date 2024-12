POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach entwendetem Jeep

Wesel (ots) - Am Montag zwischen 0.56 und 2.46 Uhr ist ein Unbekannter in einen Werkzeugschuppen auf einem Hof an der Straße "Am Herrenacker" eingebrochen. Der Unbekannte öffnete gewaltsam ein Metalltor, um an die Werkzeuge zu kommen. Zum Diebesgut gehören Sägen, Laubbläser, Häcksler und Freischneider. Zudem stahl der Unbekannte eine Mülltonne. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise ...

mehr