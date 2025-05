Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen nach Unfallflucht eines Radfahrers gesucht

Overath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (14.05.) erschien ein 53-jähriger Overather bei der Polizeiwache Overath/Rösrath und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, welcher sich kurz zuvor auf dem Geh- und Radweg vor der Wache ereignet hatte. Hierbei stieß er mit einem weiteren Radfahrer zusammen, der sich jedoch nach dem Unfall unerlaubt entfernte.

Der Overather befuhr gegen 10:30 Uhr den linksseitigen Geh- und Radweg der Hoffnungsthaler Straße in Fahrtrichtung Rösrath. Vor ihm befand sich zur gleichen Zeit ein weiterer Radfahrer. Da der 53-Jährige mit seinem Rennrad deutlich schneller unterwegs war, machte er durch mehrfaches Klingeln auf sich aufmerksam und rief seinem Vordermann zu, dass er ihn nun linksseitig überholen werde.

Als die Radfahrer kurzzeitig nebeneinander fuhren, machte der Unbekannte plötzlich einen kleinen Schlenker nach links und touchierte damit den Rennradfahrer, sodass beide zu Boden fielen. Hierbei fiel der Overather auf die Straße, während der andere Radfahrer rechtsseitig im Grünstreifen zum Liegen kam.

Der Rennradfahrer half dem circa 60-70 Jahre alten Mann auf und gab an, den Unfall über die Versicherung abwickeln zu wollen. Der unbekannte Mann ließ sich jedoch nicht auf einen Personalienaustausch ein, stieg wieder auf sein Fahrrad und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Rösrath fort.

Der Overather verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und gab gegenüber den Polizisten an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. An seinem Rennrad entstand ein geschätzter Schaden von über tausend Euro. Der unbekannte Mann sei laut seinen Aussagen etwa 1,75 m bis 1,78 m groß, hatte graue Haare und trug einen Verband an der linken Hand. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Citybike mit einem eckigen Spiegel am linken Lenkerende gehandelt haben.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesem Unfall oder dem gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

