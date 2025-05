Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchte Brandstiftung in Waldstück

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Sonntag, dem 18.05.2025, gegen 18:30 Uhr, wurde durch Zeugen Rauchentwicklung in einem Waldstück nahe der Luckaer Straße festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort zwei aus Stöcken errichtete "Tippis" fest, wie sie häufig von Kindern gebaut werden. Diese wurden nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden abgewendet werden konnte. Hinweise zu möglichen Tätern sind derzeit nicht vorhanden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0126908/2025) (SR)

