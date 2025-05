Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgebrochener Zigarettenautomat in Gebüsch entdeckt

Gera (ots)

Gera. Am Samstag, dem 17.05.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen in einem Gebüsch nahe eines Sportplatzes in der Herderstraße ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Der Automat wurde augenscheinlich zuvor entwendet und gewaltsam geöffnet. Zum genauen Tatort sowie zur entwendeten Menge an Zigaretten und Bargeld liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0126238/2025) (SR)

