POL-GÖ: (330/2024) Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet und Landkreis Göttingen - Mehr als 100 Verkehrsteilnehmende zu schnell

Göttingen (ots) - HANN. MÜNDEN (jk) - Die seit Donnerstagnachmittag aus Hann. Münden vermisste 13-Jährige (wir berichteten) ist am Freitagnachmittag (30.08.24) wohlbehalten in der Drei-Flüsse-Stadt aufgegriffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen ist eingestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung haben wir soeben aus dem Presseportal entfernt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen ...

