Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise ++ Uelzen - Einbrüche in Gartenlauben - Hinweise ++ Adendorf - Diebstahl aus Wohnhaus - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 26.05.2025

Lüneburg

Adendorf - Diebstahl aus Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am 25.05.25 gegen 16:00 Uhr gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Birkenweg. Vermutlich über eine offene Wintergartentür gelangten die Diebe in das Objekt und entwendeten unter anderem Schmuck. Durch die 91-jährige Bewohnerin wurden die Diebe noch gesehen, wie sie vom Grundstück flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 24.05. auf den 25.05.25 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mercedes in der Carl-Gottlieb-Scharff-Straße ein. Aus diesem wurde eine offen sichtbare Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck/Sassenburg (LK Gifhorn) - Schiffsunfall auf dem Elbe-Seiten-Kanal - Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Am 24.05.25 gegen 13:50 Uhr kam es auf dem Elbe-Seiten-Kanel bei Stüde (Sassenburg, LK Gifhorn) zu einem Schiffsunfall. Zwei beladene Binnenschiffe befanden sich im Begegnungsverkehr auf dem Kanal. Der Steuermann des Richtung Norden fahrenden Güterschiffes kam nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Heck zu nah an das steuerbordseitige Ufer. Durch ein falsches Manöver geriert dann der Bug des Schiffes in den Kurs des entgegenkommenden Schiffes, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Schiffen entstand erheblicher Schaden, zudem kam es bei beiden Schiffen zu einem Wassereinbruch. Der Elbe-Seiten-Kanal musste für die Unfallaufnahme circa zwei Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei circa 150.000 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck eingeleitet.

Lüneburg - Gesprengter Fahrkartenautomat am Bahnhof Lüneburg

Am 26.05.25 gegen kurz nach 04:00 Uhr erhielt zunächst die Bundespolizei eine Meldung über eine Manipulation an einem Fahrtkartenautomaten im Bahnhof Lüneburg. In der Folge wurde durch Polizeibeamte der Bundespolizei festgestellt, dass ein Fahrkartenautomat im Personentunnel des Bahnhofes vermutlich gesprengt wurde. Entsprechende Spuren am Automaten und Videoaufzeichnungen wurden durch die hinzugezogene Polizei Lüneburg gesichert. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Der Fahrkartenautomat wurde erheblich beschädigt, sodass Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Scheiben eingeschlagen und Schule betreten - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 24.05. und dem 25.05.25 schlugen Unbekannte mehrere Fensterscheiben an einer Schule in der Straße Amtsfreiheit ein. Vermutlich über diese betraten die Unbekannten dann das Objekt. Ob es zu einem Diebstahl kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche in Gartenlauben - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 24.05. auf den 25.05.25 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Kleingartenkolonie in der Groß Liederner Straße. Mehrere Gartenlauben und ein Vereinsheim wurden betreten. Unter anderem wurde Alkohol entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

