Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Pkw zerkratzt, Walsrode: Firmenwagen aufgebrochen; Bad Fallingbostel: Freischneider aus Schuppen gestohlen; Buchholz/A.: Einbrecher verscheucht; Soltau: Verkehrsinsel touchiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.11.2024 Nr. 1

11.11./Pkw zerkratzt

Walsrode: Unbekannte zerkratzen am vergangenen Wochenende an einem grauen Mazda die rechte Fahrzeugseite und entwendeten ein Spiegelglas. Der Pkw war auf einem Parkplatz am Ende der Straße Am Bahnhof abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode, Tel. 05161/48640 entgegen.

11.11./ Firmenwagen aufgebrochen

Walsrode: Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 06:30 Uhr wurden in Walsrode in der Horststraße sowie in der Cordinger Straße an zwei dort abgestellten Firmenfahrzeugen jeweils eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren diverse Werkzeuge im Gesamtwert von 8000 Euro entwendet.

11.11./Freischneider aus Schuppen gestohlen

Bad Fallingbostel: Aus einem Schuppen im Kiefernweg entwendeten Diebe am frühen Montagmorgen einen Stihl-Freischneider im Wert von 500 Euro.

12.11./ Einbrecher verscheucht

Buchholz/A.: Am Dienstagmorgen, gegen 03:10 Uhr suchten drei unbekannte Täter ein Haus im Amselweg auf und machten sich dort an einem heruntergelassenen Rollladen zu einer Terrassentür zu schaffen. Die Bewohnerin wurde hierdurch aufmerksam und konnte die Einbrecher durch Schreie verschrecken. Diese ergriffen die Flucht.

11.11./ Verkehrsinsel touchiert und Unfall verursacht

Soltau: Eine 18-jährige Audi-Fahrerin streifte in der Winsener Straße den Bordstein einer Querungshilfe und verlor im Anschluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte dann mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 22-Jährigen und durchbrach im Weiteren einen Holzzaun einer Wohnanlage, wo sie im Vorgarten zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Pkw sowie dem Zaun entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 75.000 Euro.

