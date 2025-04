POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen-Gräfrath

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (15.04.2025, 20:00 Uhr) verlor ein 86-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Der Senior fuhr mit seinem VW Golf Plus auf dem August-Jung-Weg in Richtung In den Birken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Mini. Der Golf überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite in einem Vorgarten ...

