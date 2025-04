POL-W: SG Mann flüchtet bei Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots) - Am Montagmorgen, 14.04.2025 (gegen 05:55 Uhr), kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Höhe der Kurt-Drees-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Zeuge fuhr auf der B7 in Richtung Osten, als er einen 37-Jährigen auf der Fahrbahn liegend bemerkte. Während er am Fahrbahnrand hielt um den Notruf zu wählen, fuhr nach bisherigen ...

mehr