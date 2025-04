Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuberischer Diebstahl in Lebensmitteldiscounter in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.04.2025, 21:00 Uhr) stahlen zwei Männer Lebensmittel und gingen eine Mitarbeiterin dabei körperlich an. Eine Kundin meldete einer Mitarbeiterin (29) des Lebensmittelmarktes, dass sie beobachtet habe, wie zwei Männer mehrere Lebensmittel in einem Rucksack verstauten. Anschließend passierten sie den SB-Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin die beiden Männer auf den Diebstahl ansprach, packte einer der Männer (39) die Frau an beiden Armen und stieß sie weg. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Räuber flüchteten aus dem Geschäft und liefen davon. Ein Mitarbeiter (29) des Lebensmittelmarktes verfolgte den agierenden Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten. Sie nahmen ihn zur Prüfung von Haftgründen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden sie die zuvor entwendete Ware. Der andere Dieb entkam unerkannt.

