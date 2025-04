Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle - Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.04.2025, gegen 02:00 Uhr) fiel einer Streifenwagenbesatzung ein schwarzer SUV ohne Kennzeichen auf. Die Beamten beabsichtigten den SUV an der Wichlinghauser Straße zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete gegebene Anhaltesignale und setzte stattdessen seine Fahrt fort. Er fuhr von der Wichlinghauser Straße über die B7 in Richtung Berliner Platz und weiter in Richtung Langerfeld. Er beschleunigte sein Fahrzeug so stark, dass die Polizisten auf der Jesinghauser Straße den Sichtkontakt zu dem Auto verloren. Noch in der gleichen Nacht meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei, dass sie in der Nacht eine Verfolgungsfahrt beobachtet habe und nun das besagte Fahrzeug im Bereich der Heinrich-Böll-Straße gesehen habe. Auf der Anfahrt zu der Örtlichkeit, kam der Funkwagenbesatzung erneut der schwarze SUV ohne Kennzeichen entgegen und entzog sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle. Im Bereich der Königsberger Straße verloren die Einsatzkräfte erneut den Sichtkontakt. Kurze Zeit später meldete sich die Hinweisgeberin erneut bei der Polizei und gab an, dass das Fahrzeug nun geparkt in der Peter-Beier-Straße stehe. Der Fahrzeugführer sei in ein dortiges Wohnhaus gegangen. Polizisten suchten die Örtlichkeit auf und stellten den schwarzen BMW X6 fest. Die Kennzeichen waren mit Klett an der dazugehörigen Halterung angebracht. Im Wohnhaus trafen sie auf den 18-jährigen Fahrzeugführer, der sich in der Probezeit befindet. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug wurde vor Ort beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 18-Jährigen beeinträchtigt oder gefährdet wurden, sich unter der 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

