BPOLI DD: Zwischenfall mit vermissten Jugendlichen in Dresden: Bundespolizei greift ein

Dresden (ots)

In der Nacht des 22. März 2025, gegen 03:10 Uhr, war eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden im Stadtgebiet unterwegs, als sie im Bereich der Rottwerndorfer Straße zwei augenscheinlich minderjährige Personen entdeckte, die in einem Wartehäuschen auf einer Bank saßen. Es handelte sich um einen 15-jährigen Ukrainer und eine 12-jährige Deutsche.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der ukrainische Junge in einem betreuten Wohnen befindet und sich entfernt hatte. Er war bereits als vermisst gemeldet worden. In Benehmen mit der Polizei Sachsen, informierten die Beamten den 15-Jährigen darüber, dass sie ihn zurück zu seiner Wohneinrichtung bringen würden. Der Jugendliche weigerte sich jedoch, mit den Beamten zu gehen, was zu einer hitzigen Diskussion führte.

Die Situation eskalierte, als der Jugendliche sich massiv sperrte und einen Beamten in den Arm biss. In der Folge begann der Jugendliche, auf die Beamten zu spucken. Aufgrund dieser Vorfälle wurde ein Verfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Die Beamten brachten den Jugendlichen zur Bundespolizeiinspektion Dresden, wo die Übergabe an den Betreuer stattfand. Das 12-jährige Mädchen wurde zuständigkeitshalber an die Polizei Sachsen übergeben, die sie an eine Inobhutnahmestelle für Jugendliche weiterleitete.

