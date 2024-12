Feuerwehr Ense

FW Ense: Sturm-Einsätze am Nikolaustag

Feuerwehr 3x alarmiert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Insgesamt 3 Sturm-Einsätze hatten die Feuerwehr Ense und der Bauhof der Gemeinde im Laufe des Freitags (Stand: 16:45 Uhr) insgesamt zu verzeichnen.

So wurde am Freitag zunächst um 11:29 Uhr die Löschgruppe Höingen zu einem umgestürzten Baum auf die Straße "Fürstenberg" im Bereich des Forsthauses alarmiert. Dort war ein Baum quer über die Fahrbahn bis in die Bäume auf der gegenüberliegenden Fahrbahn gestürzt und hatte die Straße Richtung Lüttringen versperrt. Da auch der Bauhof der Gemeinde Ense zusätzlich alarmiert worden war, übernahm die Feuerwehr die Absicherung der Straße; alles Weitere wurde dann durch die Mitarbeiter des Bauhofs erledigt. Nur etwas später, um 11:42 Uhr, wurde dann die Gruppe 3 und der Tagesalarm des Löschzuges Bremen mit dem Stichwort "Ense, Ortsausgang, Richtung Neheim, Baum quer auf Straße" alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten die Ortsausfahrten Richtung Neheim ab, konnte jedoch keine Feststellung machen. Da es sich bei dem Anrufer, der die Feuerwehr alarmiert hatte, um einen ortsunkundigen Autofahrer gehandelt hat, kann nur vermutet werden, dass dieser evtl. ebenfalls die Einsatzstelle am Fürstenberg meinte. Um 14:38 Uhr wurde die Löschgruppe Niederense zum "Triftweg" gerufen. Hier lag ein vom Sturm entwurzelter Baum quer über der Straße; dieser wurde von der Feuerwehr zersägt und der Weg anschließend frei geräumt. Hier waren 7 Kräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell