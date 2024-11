Feuerwehr Ense

FW Ense: Lieferdienst-Fahrzeug kollidiert mit Verkaufs-Anhänger/ 1 Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unter dem Alarm-Stichwort "TH 1, Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe, Auto instabil", wurden am Montagnachmittag um 15:10 Uhr die Löschgruppe Niederense und eine Gruppe vom Löschzug Bremen nach Niederense zur Straße "Am Bahndamm" alarmiert. Der Fahrer eines Lieferdienst-Fahrzeugs war dort aus ungeklärter Ursache mit der geöffneten Seitenklappe eines Verkaufs-Anhängers kollidiert, der zur Reinigungszwecken am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Der Aufprall des Fahrzeuges auf den Anhänger war so heftig, dass eine Person, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Anhänger befand, schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und sorgte mit technischem Gerät dafür, dass das Lieferfahrzeug durch Unterbauen mit einem Sicherungssystem nicht wegrutschen bzw. umkippen konnte. Darüber hinaus wurde Speiseöl aufgefangen, welches aus dem Anhänger auslief und Betriebsstoffe des Kleintransporters von der Fahrbahn aufgenommen. Die verletzte Person wurde an der Unfallstelle notärztliche versorgt und anschließend in ein Arnsberger Krankenhaus verbracht. Der Einsatz war nach 1 Stunde beendet; die Feuerwehr Ense war mit 18 Kräften im Einsatz. Neben der Feuerwehr war die Polizei und der Rettungsdienst des Kreis Soest mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

