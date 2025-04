Polizei Wuppertal

POL-W: RS Überfall auf Juweliergeschäft - Tatverdächtiger gefasst - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Nachmittag (10.04.2025) überfiel ein bewaffneter Täter den Mitarbeiter eines Juweliers an der Alleestraße in Remscheid.

Gegen 15:10 Uhr betrat der Tatverdächtige das Ladenlokal und bedrohte den 59-jährigen Mitarbeiter zunächst mit einem Messer. In der Folge forderte er die Herausgabe von Bargeld und Goldschmuck. Als der Verkäufer diese Forderung verweigerte, drohte der Räuber ihm erneut und zeigte dabei auf eine mitgeführte Pistole im Hosenbund.

Anschließend erbeutete der Mann Bargeld aus der Kasse und mehrere Schmuckstücke. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Beteiligten, in dessen Verlauf es dem Verkäufer gelang, den Verdächtigen aus dem Geschäft zu drängen.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizisten konnten den 35-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Ladenlokal festnehmen. Bei ihm konnte sowohl die Beute, als auch die Tatwaffe sichergestellt werden.

Der Festgenommene soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal am heutigen Tag einem Haftrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt werden.

