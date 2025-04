Polizei Wuppertal

POL-W: W Lebensgefahr nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen, 14.04.2025 (gegen 05:55 Uhr), kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Höhe der Kurt-Drees-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Zeuge fuhr auf der B7 in Richtung Osten, als er einen 37-Jährigen auf der Fahrbahn liegend bemerkte. Während er am Fahrbahnrand hielt um den Notruf zu wählen, fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 23-jähriger mit seinem Mercedes Sprinter über den am Boden liegenden Mann. Dieser erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, unter welchen Umständen der Mann auf die Fahrbahn gelangte, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

