Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann überschlägt sich mit Pkw

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (15.04.2025, 20:00 Uhr) verlor ein 86-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Der Senior fuhr mit seinem VW Golf Plus auf dem August-Jung-Weg in Richtung In den Birken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Mini. Der Golf überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite in einem Vorgarten eines Wohnhauses zum Liegen. Der Mini wurde durch den Aufprall gegen einen geparkten Fiat geschoben. Der 86-Jährige war nicht in der Lage, sein Fahrzeug selbstständig zu verlassen und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Golf und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und wurden geschleppt. Die Straße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.500 Euro.

