Weingarten

Mann stört Gottesdienst - Anzeige ist die Folge

Ein 54 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend einen Gottesdienst in der Hähnlehofstraße gestört und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Täter klopfte während der Messe lautstark an die Eingangstür und beleidigte in der Folge die Gottesdienstteilnehmer im Gespräch. In der Folge blieb der 54-Jährige vor dem Gebäude in demonstrativer Haltung stehen und ging erst weiter, als eine alarmierte Polizeistreife ihm einen Platzverweis erteilte. Der 54-Jährige wird nun wegen Störung der Religionsausübung und Beleidigung angezeigt.

Isny

Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Exhibitionist

Um Hinweise zu einem bislang unbekannten Exhibitionisten bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg. Der Mann soll sich am Dienstag, 17.06.25, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Burkwanger Baggersees aufgehalten haben. Dort soll er sich gegenüber zwei 17-jährigen Jugendlichen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die beiden Mädchen suchten das Weite. Der Unbekannte wird als 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, mit brauner Haut, dunklen Haaren und asiatischem Aussehen beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Der Mann dürfte mit einem weißen Zweisitzer-Transporter unterwegs gewesen sein. Hinweise werden an den Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

