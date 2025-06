PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 22.06.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Brand durch Küchenherd Ein Wohnungsbrand wurde der Rettungsleitstelle am Samstagabend in Friedrichshafen gemeldet. Nachdem die Feuerwehr in der Moltkestraße an dem Objekt eintraf, stellte sie fest, dass dort eine Küche brannte. Die Wehrleute, die mit 35 Mann vor Ort waren, konnten das Feuer schnell löschen. Jedoch entstand ...

mehr