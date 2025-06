Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Weingarten

Gebäudebrand führt zu hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 20:00 Uhr brach im Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes in der Sauterleutestraße ein Feuer aus. Aus Sicherheitsgründen wurden die umliegenden Gebäude durch die Polizei geräumt. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Die Sauterleutestraße sowie die Frisonistraße mussten zum Zwecke der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

