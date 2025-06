Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Leichtkraftradfahrer erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Leichtkraftradlenker bei einem Verkehrsunfall auf der L 285 erlitten. Ein Verkehrsteilnehmer fand den 25-Jährigen mit seiner Piaggio am Freitagmorgen kurz nach Mitternacht neben der Landesstraße zwischen Reute und Aulendorf etwa auf Höhe Spätenhof. Derzeit ist noch unklar, ob der 25-Jährige, der in Richtung Aulendorf unterwegs war, alleinbeteiligt gestürzt ist. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an. Die Landesstraße war während er Unfallaufnahme bis gegen 7 Uhr voll gesperrt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu wenden.

Fronreute

Pedelec-Fahrer stürzt deutlich alkoholisiert

Deutlich alkoholisiert war ein 36 Jahre alter Pedelec-Lenker, der am Donnerstag kurz vor 5 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Möllenbronn und Wiesenhofen gestürzt ist. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da eine alarmierte Polizeistreife bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahm, musste er in der Klinik zudem eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. An seinem Pedelec entstand indes geringer Sachschaden.

Wangen

Zweiradfahrer alkoholisiert unterwegs

Drei Zweiradfahrer waren am Donnerstag deutlich alkoholisiert unterwegs. Gegen 18 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Wangen zu einem Verkehrsunfall zwischen Schwarzenbach und Dorreite gerufen. Ein 49 Jahre alter Kleinkraftrad-Fahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kam im Graben zum Liegen. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Vortest rund 2,5 Promille ergab, musste der 49-Jährige im Krankenhaus Blut abgeben. Über zwei Promille hatte auch ein 44-jähriger Fahrradfahrer intus, den Polizisten gegen 22 Uhr aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Stadtgebiet gestoppt haben. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste die Beamten ebenfalls zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ein weiterer Fahrradfahrer wurde gegen 22.30 Uhr von einer Polizeistreife nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin auf dem Radweg neben der Kreisstraße Höhe Kernaten gestoppt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen rund 2,6 Promille, weshalb er ebenfalls in einer Klinik Blut abgeben und sein Fahrrad stehen lassen musste. Alle drei Männer werden nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Wangen

Dreiste Diebe nehmen Kasse aus Hofladen mit

Mit dem Fahrrad sind zwei Diebe am Donnerstag zu einem Hofladen in Herzmanns gefahren und haben dort die Bargeldkasse entwendet. Das Duo wurde dabei von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Die schlanke Frau ist etwa 25 Jahre alt, hatte schwarzes langes Haar und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Ihr männlicher Begleiter wird auf rund 25 bis 30 Jahre geschätzt, hat schwarzes langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden sowie einen Vollbart und war mit einem Damenrad mit einem weißen Frontkorb unterwegs. Ob sich der Diebstahl für das Paar gelohnt hat, ist fraglich: in der Kasse hatten sich nur wenige Euro befunden. Hinweise zu dem Duo nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

