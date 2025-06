Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach Angriff verletzt

Am frühen Donnerstag ist ein junger Mann im Steinachweg niedergeschlagen worden. Der 24-Jährige hielt sich auf einem Gartengrundstück auf, als er von einem Nachbarn und dessen bislang nicht bekannten Begleiter angesprochen und des Diebstahls bezichtigt wurde. Als das Duo das gesuchte Handy beim 24-Jährigen nicht fand, soll der Unbekannte den jungen Mann mehrfach geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Er erlitt dadurch mehrere leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts eingeleitet.

Kressbronn

Polizei rückt nach Streit an

Handgreiflich wurde eine Auseinandersetzung zwischen einem Paar am Donnerstagmorgen an der Argenmündung. Der 30-Jährige und seine 21 Jahre alte Begleiterin nächtigten auf der Gohrener Seite der Mündung und gerieten gegen 4.30 Uhr so heftig in Streit, dass der 30-Jährige seine Begleiterin wohl zu Boden gebracht und am Kopf verletzt habe. Sie wehrte sich gegen den Angriff und verletzte ihn ebenfalls am Finger. Um für die Nacht für Ruhe zu sorgen, verwies die Polizei den 30-Jährigen des Ortes. Zudem hat das Polizeirevier Friedrichshafen Ermittlungen eingeleitet.

Überlingen

Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Uhlandstraße ein grauer Ford Transit gestohlen. Der Besitzer des Wagens hatte das Fahrzeug am Mittwoch gegen 20 Uhr vor dem dortigen Gesundheitszentrum abgestellt. Als er am Folgetag gegen 6.15 Uhr zurück zum Wagen wollte, war dieser nicht mehr dort. Der Wagen wurde mit einem OD-Kennzeichen (Kreis Stormarn) gefahren. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Meersburg

Radfahrer prallt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstagmorgen beim einem Verkehrsunfall in der Uferpromenade erlitten. Der 23 Jahre alte Radfahrer fuhr die Straße entlang, als ein 57-Jähriger in einem Daimler rückwärtsfuhr, um einem Stadtbus auszuweichen. Dabei stieß der Autofahrer mit dem Radler zusammen, dieser kam zu Fall. Während der Radfahrer ohne sofortige medizinische Versorgung weiterfahren konnte, entstand am Pkw ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Salem

Roller entwendet - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Dieb einen Motorroller aus einer Garage in der Flurstraße gestohlen. Wie der Täter in die nach Angaben des Rollerbesitzers verschlossene Garage gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter nahm das Kleinkraftrad, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, mit und brach das Helmfach auf. Das Zweirad wurde am Donnerstagabend von Anwohnern in der Fridolin-Amann-Straße gefunden. Augenscheinlich war auch die Verkleidung massiv beschädigt worden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die in der Sache Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

