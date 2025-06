Polizei Bochum

POL-BO: Kein Leben riskieren - konzentrieren! Schwerpunkteinsatz für mehr Sicherheit für Kinder

Bochum, Herne, Witten (ots)

Mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr: Die Polizei beteiligte sich am Dienstag, 3. Juni, mit einem Schwerpunkteinsatz in Bochum, Herne und Witten an der Aktion "sicher.mobil.leben". Die Beamten ahndeten zahlreiche Verstöße.

Ziel der bundesweiten Aktion ist es, insbesondere die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu erhöhen. Primär für mehr Schulwegsicherheit gingen die Polizeikräfte unter dem Motto "Kein Leben riskieren - konzentrieren" gezielt gegen die Hauptunfallursachen vor:

- Ablenkung, etwa durch Handys, - Abbiegen sowie - zu hohe Geschwindigkeit.

Die Kontrollstellen errichtete die Polizei jeweils an Schulzentren in Bochum, Herne und Witten. Insgesamt wurden 389 Fahrzeuge kontrolliert, 200 davon im Bereich von Schulen, 119 vor Kitas und 70 an anderen Orten.

Die Polizei ahndete dabei 224 Verstöße, darunter 13 Fälle von Ablenkung, 34 Fälle von gefährlichem Abbiegen, außerdem 98 Geschwindigkeitsverstöße sowie 38 Parkverstöße vor Schulen und Kitas. Zwei Kinder waren im Auto nicht richtig gesichert.

Die Polizei wird auch in Zukunft Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger im Verkehr zu erhöhen.

Hinweis: Technisch bedingt liegen diesmal leider keine lokalen Zahlen vor.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell