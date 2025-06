POL-BO: Fall geklärt: Besitzer des Defibrillators gefunden

Herne (ots) - Busunfall in Wanne-Eickel: Eine 43-Jährige aus Herne ist am Montagnachmittag, 2. Juni, von einem Bus der Linie 368 erfasst und verletzt worden; ein Fahrgast stürzte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr am Buschmannshof. Die 43-Jährige trat nach aktuellem Stand in Höhe der Hausnummer 4 zwischen zwei stehenden Bussen auf die Fahrbahn, woraufhin sie vom Außenspiegel des vorbeifahrenden 368ers ...

mehr