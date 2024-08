Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Dreister Dieb beklaut Mitarbeiterin des Sozialdienstes - Polizei sucht Zeugen (21.08.2024)

Stockach (ots)

Ein dreister Dieb hat am Mittwochvormittag eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes bestohlen. Gegen 11 Uhr parkte die 63-Jährige vor einer Arztpraxis in der Goethestraße um dort einen Termin für eine ihrer Kundinnen zu vereinbaren. Während sie das Auto für wenige Minuten verließ, wartete die taube und blinde Seniorin im Wagen. Die Situation ausnutzend öffnete der unbekannte Täter die Fahrzeugtür und nahm den Geldbeutel der 63-Jährigen unbemerkt an sich.

Vermutlich beobachtete der Dieb die beiden Frauen kurz zuvor.

Zeugen, die gegen 11 Uhr ebenfalls auf der Goethestraße unterwegs waren und insbesondere auf Höhe der Hausnummer 16 Verdächtiges wahrgenommen haben oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

