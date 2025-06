Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.06.2025

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

42-Jähriger nach Brand in Haft

Nach dem Brand einer Garage und eines Carports am frühen Donnerstagmorgen in der Katharinenstraße (wir berichteten) hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen 42-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann nach einem Streit das Feuer in dem Carport gelegt haben. Nur durch den zügigen Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das daneben befindliche Wohnhaus verhindert werden. Insgesamt wurden drei Personen durch Rauchgas verletzt, ein Kind und ein Jugendlicher wurden zur weiteren Behandlung stationär in einer Klinik aufgenommen. Die Kriminalbeamten nahmen den 42-Jährigen noch am Donnerstag vorläufig fest. Er wurde am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes erließ. Seither befindet sich der dringend Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Pressemitteilung vom 19.06.2025:

Friedrichshafen

Mehrere Verletzte bei Brand

Mehrere Personen sind beim Brand eines Carports und einer Garage am heutigen Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Katharinenstraße leicht verletzt worden. Das Feuer brach in dem Carport aus und griff in der Folge auf eine daneben befindliche Garage über. Auch die Fassade eines Wohnhauses auf demselben Grundstück wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Teil des Hauses derzeit unbewohnbar ist. Die Verletzten, allesamt Bewohner des Wohnhauses, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zum großen Teil vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Zwei Personen wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 300.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache, die die Kriminalpolizei führt, dauern derzeit an. Die Beamten schließen Brandstiftung nicht aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell