Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Montagabend wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Gegen 19:00 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung in die Weimarische Straße stadteinwärts einbiegen. Dabei übersah er einen 72-jährigen Radfahrer, der gerade die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. (SE)

