Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anlagebetrug mit Kryptowährung

Erfurt (ots)

Erneut haben Anlagebetrüger mehrere tausend Euro erbeutet. Ein 48-jähriger Erfurter war Anfang März über eine Social-Media-Plattform auf eine angebliche Investitionsmöglichkeit in Kryptowährung aufmerksam geworden. Er nahm Kontakt zu den vermeintlichen Brokern auf, die ihm hohe Gewinne in Aussicht stellten. Daraufhin veranlasste der Mann mehrere Überweisungen auf ausländische Konten. Als er sich Anfang April seinen versprochenen Gewinn auszahlen lassen wollte, erkannte er, dass er auf einen Betrug hereingefallen war. Insgesamt verlor er über 12.700 Euro. Am Montagvormittag erstattete er Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (SE)

