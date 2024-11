Polizei Hamburg

POL-HH: 241112-4. Vermisstenfahndung nach 42-jähriger Frau aus Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.11.2024, 22:30 Uhr; Ort: Hamburg-Poppenbüttel, Stadtbahnstraße und Hamburg-Lohbrügge

Seit Sonntagabend wird die 42-jährige Olena Bida vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach der Frau.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sich die in Poppenbüttel wohnende Frau am Sonntagabend bei einer Verwandten in der Straße Osterade in Hamburg-Lohbrügge auf. Dort habe sie gegen 22:30 Uhr die Wohnung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Frau Bida soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und stark eigengefährdend sein. Des Weiteren könnte eine mögliche Suchterkrankung diesen Zustand noch verstärken.

Die bisherigen vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) koordinierten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Frau Bida, sodass ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ.

Die Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- 165 - 170 cm groß - scheinbares Alter: 30 Jahre alt - schlanke Statur - blonde, lange, glatte Harre - bekleidet mit einem lilafarbenen Jogginganzug, beige "Teddyjacke", schwarz/weiße Tasche - spricht nur ukrainisch und russisch

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 42-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

