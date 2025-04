Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich unbekannte Täter in Erfurt an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Auf einem Parkplatz im Julius-Leber-Ring schlugen sie die Seitenscheiben mehrerer Autos ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte die beschädigten Fahrzeuge und verständigte gegen 04:00 Uhr die Polizei. Diese informierte die betroffenen Halter und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. (SE)

