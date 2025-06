Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 22.06.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand durch Küchenherd

Ein Wohnungsbrand wurde der Rettungsleitstelle am Samstagabend in Friedrichshafen gemeldet. Nachdem die Feuerwehr in der Moltkestraße an dem Objekt eintraf, stellte sie fest, dass dort eine Küche brannte. Die Wehrleute, die mit 35 Mann vor Ort waren, konnten das Feuer schnell löschen. Jedoch entstand durch den Brand und die starke Verrußung ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Auch die Brandursache war schnell ermittelt. Der Mieter der Wohnung schaltete beim Reinigen des Küchenherdes wohl von ihm unbemerkt zwei Herdplatten ein. Er verließ daraufhin die Wohnung und es kam zum Brand. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

