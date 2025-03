Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerker erbeuten Schmuck

Dormagen (ots)

Am Montag (3.3.) ist eine Seniorin in Dormagen Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erschien ein bislang unbekannter Mann gegen 9 Uhr an der Tür der 82-Jährigen an der Carl-Duisberg-Straße. Dieser gab sich als Handwerker aus und erlangte unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung. Bald darauf erschien ein angeblicher Kollege, der mit der Seniorin in den Keller ging, während der erste Tatverdächtige unbeobachtet in der Wohnung verblieb. Gegen 9:15 Uhr verließen die Männer das Haus - die Dormagenerin stelle später fest, dass Schmuck und Wertgegenstände fehlten.

Einer der Tatverdächtigen wird als Mann von südländischem Erscheinungsbild beschrieben, etwa 30 Jahre alt, mit dunklem Haar und Bart sowie einem auffälligen Kratzer über dem rechten Auge. Er soll blaue Arbeitskleidung getragen haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise in dieser Sache.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt sachdienliche Angaben unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Gerade ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier von Betrügern, die mit verschiedenen Maschen und psychologischem Druck an Geld oder Wertgegenstände kommen wollen. Der "falsche Handwerker" ist eine der häufigen Maschen, genauso wie angebliche Polizeibeamte, der Schockanruf oder der "Enkeltrick". Wer die Vorgehensweisen der Täter kennt, kann sich wehren. Es kann hilfreich sein, ältere Angehörige zu diesem Thema zu sensibilisieren. Wertvolle Informationen hat die Polizei zu diesem Zweck unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zusammengestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell