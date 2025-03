Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Krafträder aus Tiefgarage entwendet - Informationen zum Schutz vor Zweirad-Diebstahl

Kaarst (ots)

Aus einer Tiefgarage in Kaarst wurden ein Motorrad und ein Roller entwendet. Die Ermittler suchen die Fahrzeuge und Zeugen die Hinweise zur Tat und Verbleib der Zweiräder machen können.

Ein 50-jähriger Kaarster hatte seine Krafträder auf einem angemieteten Stellplatz in einer Tiefgarage an der Industriestraße abgestellt. Zuletzt hatte er sein weißes BMW-Motorrad und seinen schwarzen Roller der Marke Vespa dort am Sonntag, 23.02.2025, gesehen. Als er am Dienstag (04.03.) dort seine Krafträder in Augenschein nehmen wollte, stellte er mit Erschrecken fest, dass diese offenbar entwendet wurden.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 haben die Ermittlungen zu Tathergang, Tätern und Verbleib der beiden Zweiräder mit den Kennzeichen NE-CM97 und NE-CM74 aufgenommen.

Sie suchen zudem Zeugen, die Hinweise zur Tatklärung geben können. Diese nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Ob Motorrad, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

