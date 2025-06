Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 22.06.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Streit in Asylbewerberunterkunft eskaliert

Zu einem handfesten Streit unter zwei syrischen Landsleuten kam es am Samstagabend in der Asylbewerberunterkunft in der Martin-Staud-Straße. Ein 20-jähriger beleidigte zunächst den 1 Jahr jüngeren Landsmann. Dann schlug er ihm zwei Mal mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn gegen die Wand. Der 20-jährige geriet weiter dermaßen in Rage, dass er ein Küchenmesser nahm und den jüngeren damit bedrohte, worauf dieser flüchtete. Der Vorfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Diese führte bei dem Aggressor anschließend eine Gefährderansprache durch. Zudem wurden gegen den jungen Mann verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau

Mann läuft mit Armbrust herum

Passanten meldeten am Samstagnachmittag über Polizeinotruf einen mit einer Armbrust bewaffneten Mann auf den Parkplätzen eines Baumarkts und einem Einkaufszentrum in der Platzstraße. Weiter würde dieser Mann immer wieder Zielübungen mit der Armbrust machen. Durch mehrere Streifen wurden die Örtlichkeiten überprüft und der Mann konnte mit Armbrust dort angetroffen werden. Der 37-jährige räumte die Zielübungen ein, aber nur auf Gegenstände und nicht auf Menschen. Zudem sei er gerade auf dem Weg zum Schützenhaus. Dies konnte ihm nicht widerlegt werden. Nach einem belehrenden Gespräch, wie künftig mit der Waffe zu hantieren ist, wurde er entlassen.

