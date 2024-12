Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein gefahren und falschen Namen angegeben

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Obere Dorfstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 00.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch um 00.00 Uhr befuhr eine Streife der Polizei Northeim das Stadtgebiet in Nörten-Hardenberg. In der "Untere Dorfstraße" entschied sich die Streife eine allgemeine Verkehrskontrolle eines VW durchzuführen.

Der Fahrzeugführer hatte keinerlei Papiere dabei und gab seine Personalien mündlich an. Dabei korrigierte er das Geburtsdatum im Verlauf des Gesprächs und lieferte weitere widersprüchlich Aussagen, weshalb eine Kontrolle der Personalien an seiner Wohnadresse in Göttingen stattfinden sollte. Daraufhin gab der 20-Jährige zu, falsche Personalien angegeben zu haben und zudem nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Das Auto hatte er sich von einem Familienmitglied geliehen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Ordungswidrigkeitenverfahren wegen der unrichtigen Angabe seiner Personalien eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell